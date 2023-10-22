СК рассказал новые подробности убийства своим братом 14-летней девочки в Уфе

21:23, 22 окт 2023

Следственный комитет раскрыл новые шокирующие детали дела об убийстве 14-летней Юлианы (имя изменено) ее 21-летним сводным братом Сергеем П. в Уфе. Как стало известно, молодой человек страдал сильной наркозависимостью и употреблял запрещенные вещества каждые 4 часа на протяжении последних 8 дней перед убийством.

По словам сотрудников СК, после убийства Сергей долгое время катался по городу в машине матери, пытаясь избавиться от тела девочки и других улик. Не найдя подходящего места, он в конце концов припарковал автомобиль у подъезда и скрылся. Его задержали на чердаке одного из домов, когда он находился под действием наркотиков.

Во время допроса Сергей признался, что из-за постоянного употребления наркотиков у него начались проблемы со сном и сильное сексуальное влечение, в результате чего он и совершил это страшное преступление. Его наркозависимость была настолько сильной, что у него началась ломка прямо во время следственных действий в квартире.

Детали преступления, о которых рассказал Сергей, потрясли даже бывалых следователей. Сначала он задушил девочку скакалкой до потери сознания, затем изнасиловал ее бесчувственное тело, а потом вновь начал душить до тех пор, пока не перестал прощупываться пульс.

По некоторым данным, ранее Сергей проходил лечение в психиатрической больнице от шизофрении. Адвокат предположил, что употребление наркотиков лишь усугубило его психическое состояние.

В отношении Сергея было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Предполагаемой причиной убийства называют ревность к матери.

Орджоникидзевский районный суд Уфы арестовал Сергея на 2 месяца. В ближайшее время он будет находиться в следственном изоляторе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД Башкирии Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/daily/27571.5/4839843/