Вахтовик из Уфы найден мертвым в Игарке: что известно о трагедии

14:36, 23 окт 2023

Сегодня стало известно о трагической смерти 37-летнего жителя Уфы Руслана А, работавшего вахтовым методом. Об этом сообщил работавший с ним друг.

По словам мужчины, Руслан работал вахтовиком и должен был вылететь из Игарки к месту работы. Однако по неизвестной причине он пропустил самолет и впоследствии был найден мертвым около гостиницы.

По данным из социальных сетей выяснилось, что Руслан раньше жил в Ставрополе, откуда вместе с женой они перебрались в Уфу. В мае ему исполнилось 37 лет. Судя по всему, семья много путешествовала по России, так как в профиле жены мужчины указаны разные города проживания.

Согласно неофициальной информации, причиной смерти вахтовика могло стать самоубийство. По имеющимся данным, перед гибелью мужчина связывался по телефону с женой и жаловался ей, что сильно хочет выпить. Однако эта информация пока не подтверждена официальными источниками и требует проверки. Точные причины и обстоятельства трагедии еще предстоит установить в ходе расследования.

По информации друга, Руслан много работал, но имел проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети