Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Три человека погибли в аварии с КамАЗом на трассе в Башкирии - видео

Три человека погибли в аварии с КамАЗом на трассе в Башкирии - видео

17:56, 23 окт 2023

В результате страшного ДТП на 1252 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан погибли три человека.

Как сообщает информационная служба региональной Госавтоинспекции, на участке трассы возле населенного пункта Саитово произошло столкновение трех грузовых автомобилей и легковушки ВАЗ. Судя по опубликованным фотографиям, один из грузовиков КамАЗ буквально протаранил отечественный автомобиль.

— В результате сильного удара водитель легкового автомобиля и двое пассажиров погибли на месте от полученных травм, — рассказали в дорожной полиции.

Как сообщили в ведомстве, на место происшествия выехали руководство республиканской ГИБДД и сотрудники отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.

Не выжил после столкновения с опорой: в Башкирии погиб 24-летний водитель

Читайте также:

Не выжил после столкновения с опорой: в Башкирии погиб 24-летний водитель
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия аварии смертельная авария ДТП
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok