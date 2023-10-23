Три человека погибли в аварии с КамАЗом на трассе в Башкирии - видео

17:56, 23 окт 2023

В результате страшного ДТП на 1252 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан погибли три человека.

Как сообщает информационная служба региональной Госавтоинспекции, на участке трассы возле населенного пункта Саитово произошло столкновение трех грузовых автомобилей и легковушки ВАЗ. Судя по опубликованным фотографиям, один из грузовиков КамАЗ буквально протаранил отечественный автомобиль.

— В результате сильного удара водитель легкового автомобиля и двое пассажиров погибли на месте от полученных травм, — рассказали в дорожной полиции.

Как сообщили в ведомстве, на место происшествия выехали руководство республиканской ГИБДД и сотрудники отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ