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На предприятии в Уфе произошла страшная трагедия

На предприятии в Уфе произошла страшная трагедия

14:06, 24 окт 2023

В Уфе на одном из местных предприятий произошел несчастный случай, закончившийся гибелью 57-летнего мужчины.

Рабочий трудился на складе торгово-производственной базы ООО "Трубосервис". 19 октября, выполняя уборку помещения, мужчина поднимался по лестнице и упал на бетонный пол с высоты нескольких метров. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Государственная инспекция труда Республики Башкортостан начала расследование обстоятельств происшествия. В ходе следствия будут тщательно изучены все детали случившегося, чтобы установить причины трагедии.

В Башкирии рабочий погиб от удара током в вагончике

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Гострудинспекция в РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия несчастный случай
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