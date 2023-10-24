На предприятии в Уфе произошла страшная трагедия

14:06, 24 окт 2023

В Уфе на одном из местных предприятий произошел несчастный случай, закончившийся гибелью 57-летнего мужчины.

Рабочий трудился на складе торгово-производственной базы ООО "Трубосервис". 19 октября, выполняя уборку помещения, мужчина поднимался по лестнице и упал на бетонный пол с высоты нескольких метров. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Государственная инспекция труда Республики Башкортостан начала расследование обстоятельств происшествия. В ходе следствия будут тщательно изучены все детали случившегося, чтобы установить причины трагедии.

Читайте также: В Башкирии рабочий погиб от удара током в вагончике

Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция в РБ