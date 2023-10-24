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В Уфе подрались студент и чиновник - видео

В Уфе подрались студент и чиновник - видео

14:23, 24 окт 2023

В Уфе произошел конфликт между замдиректора транспортного управления республики Башкортостан и студентом Уфимского университета науки и технологий.

Как сообщает ТГ-канал Мэш Батащ, инцидент произошел на одной из улиц города. По словам студента по имени Александр, заместитель директора Артур Абдуллин, управляя автомобилем, подрезал его, а затем, когда молодой человек остановился, вместе, предположительно, со своим сыном напал на него. Студент полагает, что инцидент пытаются замять, в связи с чем он написал заявление в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции.

По утверждению Александра, он остановился перед пробкой, после чего к нему подошел Абдуллин и, как только студент открыл окно, нанес ему множественные удары по лицу. Затем его попытались вытащить из машины, сняли с него кроссовки и порвали кофту.

В свою очередь, чиновник утверждает обратное - что студент первым напал на него, вооружившись монтировкой.

В данный момент в отделе полиции находятся два заявления от участников конфликтной ситуации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Мэш Батащ, Башдтп
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа драка
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