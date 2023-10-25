Зверское убийство в Башкирии: труп пожилой пенсионерки нашли в неожиданном месте

17:34, 25 окт 2023

В Зианчуринском районе Башкортостана в июле этого года произошел жуткий случай с пенсионеркой, о котором сообщила местная газета.

Как рассказала дочь пропавшей женщины, ее мать, проживавшая в населенном пункте Идяш Зианчуринского района, вместе со своим внуком внезапно исчезла. Вместе с ними пропали и некоторые личные вещи пожилой женщины. Родственники незамедлительно заявили о случившемся в полицию, которые активно приступили к поискам.

К сожалению, поиски закончились трагически. Тело пенсионерки было обнаружено в прошедшие выходные в камере морозильника, куда его полностью засунули преступники.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый в совершении страшного преступления уже задержан. Однако подробности случившегося пока не разглашаются, обещая предоставить их позже после расследования.

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Автор: Семен Подгорный