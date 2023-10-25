В Башкирии в ДТП с КамАЗом погиб водитель грузовика из Челябинской области

18:22, 25 окт 2023

На одном из отрезков федеральной трассы М-5, проходящей через Салаватский район Республики Башкортостан, произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель одной из машин.

Согласно предварительной информации, виновником аварии стал 42-летний водитель, управлявший грузовиком КамАЗ с полуприцепом. Он двигался из Челябинской области в сторону Уфы и по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Hino.

За рулём второго грузовика находился 55-летний житель Усть-Катава, который от полученных в аварии травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель КамАЗа с полуприцепом был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ