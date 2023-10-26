В Уфе трамвай насмерть сбил пешехода
09:17, 26 окт 2023
В среду 25 октября, примерно в 21:00 в Уфе произошла трагическое происшествие с участием трамвая и пешехода.
Согласно информации, предоставленной информационной службой столичной ГИБДД, водитель трамвая маршрута No8, следовавшего по улице Вологодской в сторону ул. Кольцевой, насмерть сбил местного жителя.
К сожалению, до прибытия бригады медиков скорой помощи мужчина скончался от полученных травм. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что за последние месяцы в столице Башкирии случилось немало инцидентов с участием трамваев. В частности, этим летом часто сходили с рельсов трамваи, доставленные в Уфу из Москвы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
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