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В Уфе трамвай насмерть сбил пешехода

В Уфе трамвай насмерть сбил пешехода

09:17, 26 окт 2023

В среду 25 октября, примерно в 21:00 в Уфе произошла трагическое происшествие с участием трамвая и пешехода.

Согласно информации, предоставленной информационной службой столичной ГИБДД, водитель трамвая маршрута No8, следовавшего по улице Вологодской в сторону ул. Кольцевой, насмерть сбил местного жителя.

К сожалению, до прибытия бригады медиков скорой помощи мужчина скончался от полученных травм. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что за последние месяцы в столице Башкирии случилось немало инцидентов с участием трамваев. В частности, этим летом часто сходили с рельсов трамваи, доставленные в Уфу из Москвы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия ДТП
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