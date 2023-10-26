В Башкирии нашли замерзающего водителя Lada Niva, попавшего в ДТП
09:52, 26 окт 2023
В Башкирии произошел неприятный инцидент, в который попал 32-летний уфимец. Мужчина двигался на собственном автомобиле Лада Нива по горной дороге недалеко от реки Юрюзань в Салаватском районе. В какой-то момент он потерял управление, и машина съехала в овраг под склоном горы.
Автомашину обнаружили жители 1-е Идельбаево, которые и сообщили об этом в экстренные службы. На место ДТП были направлены спасатели государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. В салоне перевернувшегося автомобиля никого не оказалось.
Спасатели приняли решение организовать поиски водителя в лесу. Через некоторое время они нашли хозяина транспортного средства, который к тому моменту сильно замерз. Его эвакуировали из леса и передали бригаде скорой помощи.
Читайте также:В Уфе трамвай насмерть сбил пешехода
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также