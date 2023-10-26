Житель Уфы поджег чужой автомобиль и попытался покинуть Башкирию поездом

10:06, 26 окт 2023

14 октября в городе Уфе произошел инцидент с поджогом автомобиля марки Митсубиши Оутлэндэр. Автомобиль был припаркован возле жилого дома на улице Кирова и принадлежал одному из местных жителей.

Как стало известно из официального источника в Министерстве внутренних дел Республики Башкортостан, сам момент поджога попал в объективы камер наружной видеофиксации.

Правоохранительные органы в ходе проведенных первоначальных следственных мероприятий смогли установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний уфимец, который, согласно имеющейся информации, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имел судимости.

После совершения поджога преступник предпринял попытку скрыться, покинув территорию Башкирии, воспользовавшись железнодорожным транспортом. Его задержали росгвардейцы.

В настоящее время по факту преступного деяния завели уголовное дело, в рамках которого в месте проживания задержанного был проведен обыск. Кроме того, проводится проверка его причастности к аналогичным преступлениям, совершенным ранее на территории Республики Башкортостан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ