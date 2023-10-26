В Стерлитамаке на авто военкома нарисовали крест и написали «груз 200»

11:30, 26 окт 2023

В башкирском городе Стерлитамаке неизвестные лица совершили акт вандализма, выразившийся в нанесении оскорбительной надписи и рисунка на автомобиль военного комиссара.

Согласно сообщению ТГ-канала Мэш Батащ, в пятницу 20 октября на автомобиле исполняющего обязанности начальника отделения подготовки и призыва на военную службу местного военного комиссариата М. Немченко появились крест и надпись «груз 200». В таком виде военком обнаружил свое транспортное средство во дворе дома.

Инцидентом занялись полицейские. Перед сотрудниками стоит непростая задача, поскольку во дворе дома военного комиссара отсутствуют системы видеонаблюдения и контроля доступа. Опрос жильцов и очевидцев также пока не дал результатов. Сейчас полиция изучает записи с камер наружного наблюдения в соседних дворах, чтобы выйти на след подозреваемых и возможных заказчиков данного акта вандализма.

Подобный инцидент уже имел место в сентябре этого года в городе Уфе, когда на стене одного из домов появилась надпись «Груз 200». Обеспокоенный житель обратился в полицию, указав, что в его районе уже появлялись две такие надписи, в том числе на улице Рабкоров. По его мнению, подобные граффити бросаются в глаза и являются оскорбительными.

Автор: Семен Подгорный