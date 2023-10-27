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В Башкирии поисковики просят помочь найти 38-летнего мужчину

В Башкирии поисковики просят помочь найти 38-летнего мужчину

09:19, 27 окт 2023

В городах Тюмень и Уфа продолжаются поиски 38-летнего мужчины по имени Артур Мавлияров, о пропаже которого стало известно 24 октября. Об поисковой операции сообщили активисты «Башрегионспаса».

Согласно информации волонтеров, Артур вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. По словам родственников, рост пропавшего составляет 187 см, у него среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в осеннюю куртку зеленого цвета, синие джинсы и серую вязаную шапку.

Поисковики и родные пропавшего просят всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Артура Мавлиярова, срочно позвонить по телефонам 8(937)3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа поиск
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