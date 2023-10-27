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Шестеро в больнице: в Баймакском районе Башкирии автобус столкнулся с трактором

Шестеро в больнице: в Баймакском районе Башкирии автобус столкнулся с трактором

09:52, 27 окт 2023

Сегодня утром, 27 октября, на 128 километре автодороги Магнитогорск-Ира в Баймакском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки «Газель Некст» и трактора «Кировец» К-708.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали 6 человек из 9 находившихся в салоне автобуса. Среди них — водитель «Газели» в возрасте 60 лет и 5 пассажиров. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Уточняется, что «Газель» перевозила рабочих из Сибая в Хайбуллинский район.

Подробности и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия аварии ДТП
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