Шестеро в больнице: в Баймакском районе Башкирии автобус столкнулся с трактором

09:52, 27 окт 2023

Сегодня утром, 27 октября, на 128 километре автодороги Магнитогорск-Ира в Баймакском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки «Газель Некст» и трактора «Кировец» К-708.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали 6 человек из 9 находившихся в салоне автобуса. Среди них — водитель «Газели» в возрасте 60 лет и 5 пассажиров. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Уточняется, что «Газель» перевозила рабочих из Сибая в Хайбуллинский район.

Подробности и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ