В Башкирии стая бездомных собак едва не загрызла двух человек - видео

14:10, 27 окт 2023

27 октября в городе Салавате Республики Башкортостан произошло происшествие: стая бродячих собак едва не загрызла мужчину и женщину, гулявших по улицам города.

Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел утром в районе улицы Ленинградской, дом 85. На прохожего, местного жителя, внезапно набросилась стая крупных агрессивных псов. Мужчину спас водитель проезжавшей мимо, который сумел отпугнуть животных. Пострадавший получил укусы правого предплечья.

Чуть позже аналогичный инцидент произошел с женщиной. К счастью, рядом вновь оказались свидетели нападения.

По словам горожан, агрессивная стая бродячих животных в течение дня наблюдали в разных районах Салавата - возле школы No21 и продуктового магазина. Возглавлял агрессивных животных крупный алабай с ошейником. Жители в страхе - они опасаются выпускать детей на улицу, пока такая свора свободно бродит по городу.

Прокуратура Республики Башкортостан незамедлительно отреагировала на произошедшее. Была организована проверка деятельности местных властей по отлову и содержанию бездомных животных. В случае установления владельцев агрессивных собак, их ждет административная и уголовная ответственность за халатное отношение к домашним питомцам. Прокуратура пообещала принять все необходимые меры, чтобы впредь не допустить подобных трагических происшествий на улицах города.

Алабая, напавшего на людей в Салавате, поймали на перекрёстке Ленинградской — Валиди. Зверь покусал отловщика до гематом и ссадин.

Сейчас овчарка в приёмнике, дожидается возможных хозяев — судя по ошейнику, они есть. Все остальные дворняги, которые прибились к вожаку, на контроле и носят бирки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети/скриншот видео

Видео: Башинформ