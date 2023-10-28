Смертельное ДТП в Уфе: Hyundai сбил пешехода на «зебре»
12:06, 28 окт 2023
В пятницу вечером, 27 октября, в Уфе произошла трагедия - пешеход погиб в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе.
Согласно сообщению столичной ГИБДД, ДТП случилось примерно в 20:00 на Уфимском шоссе. 56-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил кроссовер Hyundai IX35 под управлением 47-летнего мужчины. Предположительно, водитель не заметил выходящего на дорогу пешехода и совершил наезд.
В результате аварии пешеход получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, однако спасти мужчину медикам не удалось - от полученных повреждений он скончался.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также