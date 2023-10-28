Два ДТП на трассе в Башкирии: пострадали водители

13:57, 28 окт 2023

В Башкирии на автомобильной дороге, соединяющей города Белорецк и Магнитогорск, сегодня утром в 10 часов 12 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина, управляя автомобилем марки Рено Сандеро Stepway, потеряла управление и оказалась в кювете недалеко от населенного пункта Ниязгулово.

Как сообщили в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были направлены пожарные и другие службы экстренного реагирования.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что примерно в то же время произошло еще одно ДТП. Водитель Киа Рио также не справился с управлением и перевернулся. Мужчина, сидевший за рулем, решил не вызывать спасателей, а дождаться помощи друзей.

Сотрудники службы спасения освободили пострадавших и передали их бригаде медиков скорой помощи, затем обесточили электронику транспортного средства. Женщину госпитализировали в ЦРБ города Белорецка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ