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Жесткое ДТП в Башкирии: столкнулись два автомобиля, пострадали 5 человек

Жесткое ДТП в Башкирии: столкнулись два автомобиля, пострадали 5 человек

19:33, 28 окт 2023

Сегодня, 28 октября, на территории Дюртюлинского района Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Столкновение двух автомобилей произошло примерно после полудня на седьмом километре автомобильной дороги в направлении Дюртюли-Груздевка. По поступившей информации, здесь лоб в лоб столкнулись Киа Sportage, которым управлял двадцатилетний сельчанин и двигавшийся навстречу Хёндэ Солярис, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В результате происшествия 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу. Троих поместили в отделение реанимации.

Выяснилось, что 20-летний водитель Киа получил водительские права в 2021 году. Резина на автомобилях была установлена по сезону. Водители не имели признаков алкогольного опьянения.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии ДТП
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