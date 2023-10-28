Жесткое ДТП в Башкирии: столкнулись два автомобиля, пострадали 5 человек
19:33, 28 окт 2023
Сегодня, 28 октября, на территории Дюртюлинского района Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.
Столкновение двух автомобилей произошло примерно после полудня на седьмом километре автомобильной дороги в направлении Дюртюли-Груздевка. По поступившей информации, здесь лоб в лоб столкнулись Киа Sportage, которым управлял двадцатилетний сельчанин и двигавшийся навстречу Хёндэ Солярис, за рулем которого находился 59-летний мужчина.
В результате происшествия 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу. Троих поместили в отделение реанимации.
Выяснилось, что 20-летний водитель Киа получил водительские права в 2021 году. Резина на автомобилях была установлена по сезону. Водители не имели признаков алкогольного опьянения.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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