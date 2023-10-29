В Башкирии под колесами Kia Rio погиб 69-летний пешеход

10:48, 29 окт 2023

В субботу, 28 октября 2023 года, на территории Кармаскалинского района Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Как сообщает республиканская ГИБДД, по улице Худайбердина в центре населенного пункта Кармаскалы, автомобиль марки Киа Рио, управляемый 28-летним водителем, совершил наезд на 69-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пожилой мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Он умер на месте инцидента до приезда бригады медиков скорой помощи.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции организовано расследование обстоятельств случившегося. На место аварии выехала следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ