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В Башкирии под колесами Kia Rio погиб 69-летний пешеход

В Башкирии под колесами Kia Rio погиб 69-летний пешеход

10:48, 29 окт 2023

В субботу, 28 октября 2023 года, на территории Кармаскалинского района Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Как сообщает республиканская ГИБДД, по улице Худайбердина в центре населенного пункта Кармаскалы, автомобиль марки Киа Рио, управляемый 28-летним водителем, совершил наезд на 69-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пожилой мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Он умер на месте инцидента до приезда бригады медиков скорой помощи.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции организовано расследование обстоятельств случившегося. На место аварии выехала следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия Кармаскалинский район ДТП смертельное дтп
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