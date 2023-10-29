В Башкирии загорелся законсервированный танкер
11:36, 29 окт 2023
В субботу, 28 октября, в окрестностях населенного пункта Кучергич в Дюртюлинском районе Башкирии на плавательном средстве, находившемся в старом русле реки Белая, случился пожар. Информацию об этом передали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Задымление началось в надстройке танкера «ВОЛГАНЕФТЬ 145» длиной 149 метров и шириной 17 метров. Спасатели зафиксировали возгорание в 3 каютах. Пожар был потушен, медпомощь никому не понадобилась.
Сообщается, что судно было законсервировано. Водным объектам ущерб не нанесен.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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