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В Башкирии загорелся законсервированный танкер

В Башкирии загорелся законсервированный танкер

11:36, 29 окт 2023

В субботу, 28 октября, в окрестностях населенного пункта Кучергич в Дюртюлинском районе Башкирии на плавательном средстве, находившемся в старом русле реки Белая, случился пожар. Информацию об этом передали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Задымление началось в надстройке танкера «ВОЛГАНЕФТЬ 145» длиной 149 метров и шириной 17 метров. Спасатели зафиксировали возгорание в 3 каютах. Пожар был потушен, медпомощь никому не понадобилась.

Сообщается, что судно было законсервировано. Водным объектам ущерб не нанесен.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия пожар
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