В Башкирии загорелся законсервированный танкер

11:36, 29 окт 2023

В субботу, 28 октября, в окрестностях населенного пункта Кучергич в Дюртюлинском районе Башкирии на плавательном средстве, находившемся в старом русле реки Белая, случился пожар. Информацию об этом передали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Задымление началось в надстройке танкера «ВОЛГАНЕФТЬ 145» длиной 149 метров и шириной 17 метров. Спасатели зафиксировали возгорание в 3 каютах. Пожар был потушен, медпомощь никому не понадобилась.

Сообщается, что судно было законсервировано. Водным объектам ущерб не нанесен.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ