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Жуткое ДТП в Башкирии: грузовая фура разорвала легковушку

Жуткое ДТП в Башкирии: грузовая фура разорвала легковушку

17:27, 29 окт 2023

В Республике Башкортостан на участке трассы в направлении Кропачево-Месягутово-Ачит на территории Дуванского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля марки "Лада Приора" и грузовика КамАЗ.

По предварительной информации, житель Мечетлинского района управляя легковушкой, по неустановленной пока причине, потерял управление и выехал на полосу встречного движения как раз в тот момент, когда по ней двигался КамАЗ.

В результате лобового столкновения "Ладу" буквально смяло ударом о массивный корпус грузовика. К счастью, водитель и его пассажир остались живы, но получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в месягутовскую больницу.

Это уже не первая за последнюю неделю авария на дорогах РБ с участием большегрузных автомобилей. Так, 23 октября на территории Кушнаренковского района легковой автомобиль столкнулся сразу с тремя грузовиками. В результате происшествия погибли сразу три человека - пенсионеры, которые направлялись в районный центр за продуктами. Два дня спустя на территории Салаватского района от столкновения двух грузовых автомобилей погиб один из водителей.

В Башкирии под колесами Kia Rio погиб 69-летний пешеход

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дуванский район происшествия аварии ДТП
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