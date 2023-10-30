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Массовое ДТП на трассе в Башкирии, пострадали две женщины

Массовое ДТП на трассе в Башкирии, пострадали две женщины

09:40, 30 окт 2023

В воскресенье днем, 29 октября, на участке автодороги в направлении Туймазы-Октябрьский на территории Туймазинского района Башкирии произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей — «Черри Тиго», «Тойота Лэнд Крузер» и «Фольксваген Джетта».

Согласно предварительной информации, полученной от сотрудников ГИБДД региона, авария случилась около населенного пункта Старые Туймазы. В результате столкновения пострадали две пассажирки из «Toyota». Их доставили в ближайшую больницу.

В происшествии разбирается дорожная полиция. Для установления обстоятельств и причин произошедшего массового ДТП назначено проведение необходимых экспертиз.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии ДТП
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