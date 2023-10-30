Пропавший три месяца назад подросток до сих пор не найден в Башкирии

12:27, 30 окт 2023

Правоохранительные органы Башкортостана продолжают поиски 17-летнего Руслана Хасанова, пропавшего без вести 3 месяца назад.

Как сообщила информационная служба регионального Следственного комитета, 7 августа Руслан Хасанов вышел из дома в населенном пункте Нижнеяркеево Илишевского района , после чего связь с ним пропала. По словам родных, юноша собирался отправиться в Уфу . По информации местных СМИ, Руслан сбежал из дома.

13 августа Руслана в последний раз видели в столице Башкирии возле торгового центра «Иремель».

Приметы пропавшего: на вид 17-20 лет, рост около 165 см, худощавое телосложение, каштановые короткие волосы, карие глаза, узкие губы, оттопыренные уши. В день исчезновения Руслане был одет в черную толстовку, светло-серую футболку, бордовые спортивные брюки с белыми полосками по бокам и кроссовки черного цвета.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети