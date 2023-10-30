В Башкирии проверят обстоятельства драки школьниц на Хэллоуинской вечеринке

15:49, 30 окт 2023

В башкирском городе Нефтекамске начата проверка инцидента, произошедшего в ночь на 30 октября у ночного клуба на улице Парковой. Как сообщили в прокуратуре региона, примерно в 22.00 между подростками произошла драка.

Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, конфликт разгорелся у входа в клуб «Моёт». Судя по гриму, девушки возвращались с вечеринки, посвященной Хэллоуину. На опубликованном в Сети видео видно, как в ходе конфликта одну из школьниц принудили встать на колени, а затем избили.

Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств произошедшего. В ходе проверки выяснят, как оказались несовершеннолетние девушки ночью возле ночного клуба, насколько правоохранительные органы эффективно предотвращают правонарушения с участием подростков, и исполняют ли родители свои обязанности по воспитанию и контролю за детьми.

По итогам проверки, если будут выявлены нарушения, последуют меры прокурорского реагирования. По словам местных жителей, в день происшествия клуб проводил вечеринку для подростков от 14 лет, о чем было объявление в официальной группе заведения. Также сообщается, что возраст участниц драки — около 14-17 лет.

Автор: Семен Подгорный