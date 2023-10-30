В Уфе дети массово заболели кишечной инфекцией на праздновании дня рождения

21:05, 30 окт 2023

Уфе специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии РБ приступили к проведению эпидемиологического расследования массового заболевания детей кишечной инфекцией.

Согласно поступившей оперативной информации, все заболевшие дети принимали участие в праздновании дня рождения в одном из заведений города. Для выяснения точных границ очага инфекции и поиска возможного источника заражения специалисты ведомств выехали в указанное место.

В информационной службе регионального Роспотребнадзора рассказали, что в настоящее время не могут назвать точное место проведения дня рождения, на котором произошла вспышка кишечной инфекции. Кроме того, пока не разглашается точное количество заболевших детей, так как специалисты уточняют эти данные. В ближайшее время ведомство сообщит актуальные данные по результатам эпидемиологического расследования.

Автор: Семен Подгорный