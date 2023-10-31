В Башкирии школьники попали в страшную аварию - видео

09:52, 31 окт 2023

Сегодня, 31 октября, в башкирском городе Нефтекамске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.

Автобус перевозил 10 школьников в возрасте от 13 до 14 лет и одного сопровождающего из населенного пункта Кареево Краснокамского района в город Уфу для участия в конкурсе.

В информационной службе региональной ГИБДД сообщили, что водитель легкового автомобиля марки Lada Largus, 1932 года рождения, двигавшийся на летней резине, выехал на полосу встречного движения на объездной дороге в направлении Ташкиново-Нефтекамск и столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате аварии погибших нет, однако трое девочек были госпитализированы, остальных детей осмотрели медики на месте происшествия. Травмы получили 4 пассажира из легкового автомобиля.

Ранее в РБ уже происходило аналогичное ДТП - автобус с работниками столкнулся с трактором, в результате чего пострадали 6 человек.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Видео: МЧС по РБ