В Башкирии школьники попали в страшную аварию - видео
09:52, 31 окт 2023
Сегодня, 31 октября, в башкирском городе Нефтекамске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.
Автобус перевозил 10 школьников в возрасте от 13 до 14 лет и одного сопровождающего из населенного пункта Кареево Краснокамского района в город Уфу для участия в конкурсе.
В информационной службе региональной ГИБДД сообщили, что водитель легкового автомобиля марки Lada Largus, 1932 года рождения, двигавшийся на летней резине, выехал на полосу встречного движения на объездной дороге в направлении Ташкиново-Нефтекамск и столкнулся с автобусом ПАЗ.
В результате аварии погибших нет, однако трое девочек были госпитализированы, остальных детей осмотрели медики на месте происшествия. Травмы получили 4 пассажира из легкового автомобиля.
Ранее в РБ уже происходило аналогичное ДТП - автобус с работниками столкнулся с трактором, в результате чего пострадали 6 человек.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: МЧС по РБ
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