В Башкирии в больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с трактором
10:38, 31 окт 2023
На территории Баймакского района Башкирии произошло столкновение между пассажирским автобусом Газель NEXT и трактором «Кировец» К-708. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек, которые ехали в автобусе.
Выяснилось, что это были сотрудники службы управления проектом по строительству Юбилейного месторождения компании «Башкирская медь». Они направлялись к месту работы. В результате аварии работники получили различные травмы.
Их доставили в сибайскую больницу для оказания медицинской помощи. К сожалению, один из них - водитель автотранспортного цеха предприятия в возрасте 60 лет – вскоре скончался.
Гострудинспекция инициировала расследование обстоятельств и причин произошедшего.
В ходе проверки будет установлено, кто виноват в произошедшем - водитель трактора или автобуса. Также будет дана оценка соблюдению правил дорожного движения и техники безопасности обоими участниками аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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