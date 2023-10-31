В Башкирии на заснеженной трассе перевернулся автомобиль, пострадала пассажирка

15:16, 31 окт 2023

Сегодня утром, 31 октября, на территории Дюртюлинского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в информационной службе региональной ГИБДД, примерно в 10 часов, на 40-ом километре автодороги в направлении Чекмагуш – Дюртюли, водитель автомобиля Лада Ларгус не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

Управлял легковушкой 60-летний мужчина. В момент аварии в машине также находилась пассажирка, которая получила травмы и была госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ