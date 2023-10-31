В Башкирии 30-летний внук забил бабушку до смерти и спрятал тело в морозилке

19:17, 31 окт 2023

Зианчуринском районе Башкирии собственным внуком была жестока убита 85-летняя женщина. Инцидент произошел в населенном пункте Идяшево. После убийства 30-летний мужчина спрятал тело жертвы в камере морозильника. Подробности сообщили в региональном Следкоме и МВД.

Мужчина, не имевший постоянной работы и злоупотреблявший алкоголем, недавно отбыл наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Вернувшись домой после очередной попойки, он вступил в конфликт со своей престарелой родственницей. В пылу ссоры он избил ее, нанеся множественные удары руками и ногами по голове.

На следующее утро обнаружив, что его бабушка скончалась от полученных травм, мужчина в панике решил скрыть следы преступления. Он поместил тело в морозильную камеру, а затем продал двух коров, принадлежавших погибшей, и сбежал в город, где устроился на временную работу.

Об исчезновении 85-летней пенсионерки сообщила ее дочь, когда не смогла связаться по телефону ни с матерью, ни с племянником, проживавшим с ней. Полиция развернула поиски и вскоре задержала подозреваемого в соседнем городе. Сначала мужчина пытался отрицать свою причастность к гибели родственницы, но под давлением улик признался в содеянном.

Следствием установлено, что престарелая женщина скончалась от полученных травм, а не естественной смертью, как утверждал ее внук. В настоящее время обвиняемый арестован и ожидает суда по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Это печальное происшествие еще раз напоминает о важности внимательного и уважительного отношения к пожилым людям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по Башкирии