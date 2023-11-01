После столкновения фур в Башкирии водитель одной из машин покончил с собой

10:12, 01 ноя 2023

В Башкирии на автодороге, соединяющей города Белорецк и Абзаково, столкнулись два грузовых автомобиля - Iveco и Volvo. После дорожно-транспортного происшествия один из водителей ушел в лес и, предположительно, совершил самоубийство. Эту информацию подтвердил источник в новостном агентстве Уфа1. Однако в региональном Следкоме данный факт пока не нашел официального подтверждения - там пояснили, что в настоящее время по данному инциденту проводится проверка.

- Следственным управлением проводится проверка для установления обстоятельств смерти данного мужчины. Расследованием причин и деталей ДТП занимаются сотрудники ГИБДД, - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

Согласно информации, опубликованной в ТГ-канале Мэш Батащ, за рулем Вольво находился 45-летний водитель, а Ивеко управлял 55-летний дальнобойщик из республики Удмуртия. Оба участника аварии не получили травм, однако 55-летний мужчина покинул кабину своего грузовика и пропал. Источник сообщает, что спасателям удалось обнаружить пропавшего водителя в лесу, но к этому моменту он был уже мертв.

Ранее на автодороге Кропачево – Месягутово - Ачит произошло столкновение легкового автомобиля Лада Приора с грузовиком КАМАЗ. Легковушкой управлял молодой мужчина.

Автор: Семен Подгорный