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Волонтерам «ЛизаАлерт» удалось найти девушек, пропавших по дороге в Уфу

Волонтерам «ЛизаАлерт» удалось найти девушек, пропавших по дороге в Уфу

12:03, 01 ноя 2023

После 23 дней напряженных поисков завершилась история двух пропавших без вести молодых девушек из Самары.

8 октября они направились из родного города в сторону Уфы и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно, пока сегодня волонтеры поисковой организации «ЛизаАлерт Башкортостан» не опубликовали радостную новость в своей группе в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что девушек нашли живыми.

Где именно были обнаружены девушки и что с ними произошло за время отсутствия, пока не сообщается. Главное, что тревожная история исчезновения двух молодых женщин по дороге в Башкирию получила счастливый конец.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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