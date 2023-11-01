Волонтерам «ЛизаАлерт» удалось найти девушек, пропавших по дороге в Уфу

12:03, 01 ноя 2023

После 23 дней напряженных поисков завершилась история двух пропавших без вести молодых девушек из Самары.

8 октября они направились из родного города в сторону Уфы и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно, пока сегодня волонтеры поисковой организации «ЛизаАлерт Башкортостан» не опубликовали радостную новость в своей группе в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что девушек нашли живыми.

Где именно были обнаружены девушки и что с ними произошло за время отсутствия, пока не сообщается. Главное, что тревожная история исчезновения двух молодых женщин по дороге в Башкирию получила счастливый конец.

Читайте также: Пропавший три месяца назад подросток до сих пор не найден в Башкирии

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети