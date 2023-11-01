Смертельное ДТП в Башкирии: водитель иномарки врезался в дерево

15:51, 01 ноя 2023

Сегодня днем в башкирском городе Салавате произошло трагическое ДТП, в котором погиб мужчина.

По данным инфлрмационной-службы регионального управления Госавтоинспекции, на ул. Салавата Юлаева , водитель в возрасте 65 лет, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», допустил столкновение с деревом. Предполагается, что причиной аварии стала потеря контроля над транспортным средством.

В результате столкновения пенсионер получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Для установления точных причин и обстоятельств трагедии на место аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции и других компетентных служб. В настоящее время проводится разбирательство.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ