Смертельное ДТП в Башкирии: водитель иномарки врезался в дерево
15:51, 01 ноя 2023
Сегодня днем в башкирском городе Салавате произошло трагическое ДТП, в котором погиб мужчина.
По данным инфлрмационной-службы регионального управления Госавтоинспекции, на ул. Салавата Юлаева, водитель в возрасте 65 лет, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», допустил столкновение с деревом. Предполагается, что причиной аварии стала потеря контроля над транспортным средством.
В результате столкновения пенсионер получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
Для установления точных причин и обстоятельств трагедии на место аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции и других компетентных служб. В настоящее время проводится разбирательство.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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