14 лошадей нашли мёртвыми в Башкирии — перед этим их выкрали с фермы

16:07, 01 ноя 2023

На ферме в Нуримановском районе Башкирии разводили породистых лошадей. Однажды лесничий по имени Сергей услышал о них от знакомого и решил пойти на кражу, подговорив троих человек: отца и друзей.

Темной ночью двое подельников отправились на ферму и загнали 25 лошадей в сторону села Михайловка Иглинского района . Там их уже поджидали остальные. Когда стадо прибыло, они начали отстреливать бедных животных из ружей, а затем разделывали туши топорами и ножами прямо на месте.

Однако их преступный замысел был сорван, когда на ферму пришел пастух и обнаружил пропажу лошадей. Он пошел по следам копыт и вышел на место бойни. К этому времени браконьеры успели разделать 14 лошадей. Оставшихся в живых пастух загнал обратно на ферму. Трупы остальных нашел неподалеку - привели его туда стаи голодных ворон.

Полицейские вышли на след преступников по оставленным ими на месте преступления окуркам и баночке энергетика. В итоге все пятеро браконьеров были задержаны. Сергею дали 4 года условно, остальным - по 3 года. Они частично возместили причиненный ущерб в размере 5 миллионов рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ