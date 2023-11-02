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В Башкирии 61-летний водитель «Лады Гранты» разбился в ДТП - видео

В Башкирии 61-летний водитель «Лады Гранты» разбился в ДТП - видео

09:45, 02 ноя 2023

В среду вечером, 1 ноября, на автодороге в направлении Стерлитамак — Красноусольский в Башкирии произошла трагедия. 61-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался в сторону населенного пункта Косяковка. По предварительным данным, скорее всего, водитель сильно разогнался и, не вписался в поворот. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался до прибытия бригады медиков скорой помощи. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства случившегося. Будет назначен ряд экспертиз, чтобы выяснить, с какой именно скоростью двигалось авто, были ли какие-либо неисправности, которые могли способствовать аварии, и другие важные детали.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии ДТП
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