В Уфе многодетная семья глухонемых едва не погибла из-за зарядного устройства

10:38, 02 ноя 2023

В Уфе произошел инцидент, который едва не обернулся трагедией для многодетной семьи с ограниченными возможностями здоровья.

События развернулись в многоэтажном доме на ул. Менделеева. В квартире на 16 этаже, где проживала мама с четырьмя детьми внезапно начался пожар. Причиной возгорания стала оставленная в розетке зарядка для мобильного телефона. От перегрева устройства вспыхнул огонь, который быстро распространился по квартире, наполнив ее едким дымом.

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось эвакуировать 35 жильцов, включая 7 детей. Пострадавших не было.

Сам очаг возгорания удалось ликвидировать силами 27 огнеборцев при помощи 9 единиц пожарной техники. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров.





Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ