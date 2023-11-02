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Съемочная группа телеканала «Вся Уфа» попала в аварию с автобусом

Съемочная группа телеканала «Вся Уфа» попала в аварию с автобусом

11:23, 02 ноя 2023

Накануне, 1 ноября, в Уфе произошла жесткая авария с участием автобуса. Как стало известно из ТГ-канала Мэш Батащ, в этом происшествии пострадала съемочная группа городского телеканала "Вся Уфа".

Вечером сотрудники телеканала выехали из офиса на автомобиле марки Mitsubishi ASX. Управлял транспортным средством 38-летний водитель, который по неизвестной пока причине допустил столкновение с автобусом маршрута No234.

В результате ДТП серьезные травмы получили двадцатилетняя ведущая телеканала и водитель автомобиля. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один сотрудник, 35-летний продюсер, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

К счастью, пассажиры автобуса в аварии не пострадали. Полицейские проводят расследование для установления подробных обстоятельств этого происшествия.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия аварии авария в Уфе ДТП ДТП Уфа
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