Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии легковушка загорелась после ДТП с КамАЗом

В Башкирии легковушка загорелась после ДТП с КамАЗом

10:13, 03 ноя 2023

Трагическое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 2 ноября вечером на территории Аургазинского района Башкирии.

На 75-м километре автодороги Уфа — Оренбург, недалеко от населенного пункта Марс, столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус» и грузовик КамАЗ.

Как сообщила информационная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, от сильного удара «Лада» опрокинулась и загорелась. Прибывшие на место аварии пожарные потушили возгорание. Четверо пассажиров «Лады» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. К сожалению, один человек погиб.

Съемочная группа телеканала «Вся Уфа» попала в аварию с автобусом - видео

Читайте также:

Съемочная группа телеканала «Вся Уфа» попала в аварию с автобусом - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok