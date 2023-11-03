В Башкирии легковушка загорелась после ДТП с КамАЗом

10:13, 03 ноя 2023

Трагическое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 2 ноября вечером на территории Аургазинского района Башкирии.

На 75-м километре автодороги Уфа — Оренбург, недалеко от населенного пункта Марс, столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус» и грузовик КамАЗ.

Как сообщила информационная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, от сильного удара «Лада» опрокинулась и загорелась. Прибывшие на место аварии пожарные потушили возгорание. Четверо пассажиров «Лады» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. К сожалению, один человек погиб.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ