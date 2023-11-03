В Уфе под колесами иномарки погиб пешеход

13:45, 03 ноя 2023

Уфе произошла трагедия, закончившаяся гибелью человека. В пятницу утром, 3 ноября, водитель автомобиля марки Хонда Stepwgn двигался по улице Айской в сторону улицы Бакалинской. По предварительным данным, мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, неожиданно вышел на проезжую часть и попал под колеса движущегося автомобиля.

Несмотря на предпринятые водителем меры по предотвращению наезда, избежать столкновения не удалось. В результате происшествия пешеход получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти его.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Пока личность погибшего не установлена. Рассматриваются различные версии трагедии, выясняются все детали.

В социальных сетях появилась информация о том, что в результате наезда пешеходу частично оторвало голову. Однако официальных подтверждений этой шокирующей информации пока нет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео