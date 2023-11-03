Уфимка до смерти избила капризничавшего 3-летнего сына

14:52, 03 ноя 2023

В Уфе 38-летняя горожанка в приступе гнева жестоко избила своего трехлетнего сына за чрезмерную капризность и непослушание. Малыш не выдержал побоев и скончался. Мать позже призналась в содеянном.

Сначала женщина пыталась скрыть следы преступления, заявив, что ребенок упал с верхнего яруса кровати. Однако следователи и криминалисты сумели раскрыть правду о гибели мальчика. Экспертиза показала, что причиной смерти стало именно жестокое избиение.

В настоящее время мать находится под стражей, ей предъявлено обвинение в убийстве собственного сына. Прокуратура тщательно расследует все обстоятельства дела: допрашиваются свидетели, изучаются условия проживания семьи, проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается также степень вины отца ребенка, который, возможно, должен был вовремя заметить проблемы в семье и защитить сына.

Автор: Семен Подгорный