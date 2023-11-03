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В Салавате финдиректору «Нефтехимремстроя» подбросили под колеса авто муляж гранаты

В Салавате финдиректору «Нефтехимремстроя» подбросили под колеса авто муляж гранаты

15:42, 03 ноя 2023

В башкирском городе Салават произошел инцидент с финансовым директором компании «Нефтехимремстрой» Лилией Слюсаренко. Девушка приехала на работу на своем автомобиле марки Lexus, и, когда вышла из машины, ее водитель обнаружил около переднего колеса муляж гранаты.

Водитель немедленно вызвал сотрудников полиции и описал подозрительного мужчину, который, предположительно, и подбросил этот предмет. По предварительной информации, полицейские изъяли учебную гранату, не представляющую реальной угрозы. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному происшествию, и по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Этот инцидент напоминает о недавнем поджоге автомобиля Митсубиши Outlander в г. Уфе, принадлежащий Н. Дмитриеву, заместителю главы администрации Благовещенского района по вопросам строительства и ЖКХ. Согласно заявлению пострадавшего, ночью сработала сигнализация, и он услышал крики о том, что его машина горит.

Еще один похожий случай произошел в городе Ишимбае, где возле военного комиссариата был задержан мужчина с акустической гранатой при себе. В соцсетях появилась информация, что он якобы планировал ее применить. Это дело также будет рассмотрено в суде.


Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават происшествия
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