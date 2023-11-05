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В Уфе ребенок чуть не утопил машину родителей

В Уфе ребенок чуть не утопил машину родителей

11:39, 05 ноя 2023

В субботу вечером в Уфе семья попала в происшествие.

Как сообщили в республиканском государственном комитете по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в Калининском районе столицы, вблизи пассажирской пристани ДОК.

Супружеская пара на своем автомобиле остановилась возле реки. Выйдя из транспортного средства, они оставили в салоне своего малолетнего ребенка. Мальчик, оставшись один, взялся за рычаг стояночного тормоза и случайно снял его, в результате чего автомобиль скатился в реку.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Родители ребенка намерены собственными силами поднять машину со дна реки.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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