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Жуткая находка в Башкирии: мёртвый мужчина найден возле лодки на Павловском водохранилище

Жуткая находка в Башкирии: мёртвый мужчина найден возле лодки на Павловском водохранилище

16:51, 05 ноя 2023

В Башкирии на территории Павловского водохранилища недалеко от н.п. Чебыково, был обнаружен был обнаружен мужчина без признаков жизни рядом с моторной лодкой.

Как сообщили в воскресенье, 5 ноября, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики, информация о происшествии поступила от очевидцев.

По словам представителей ведомства, на берегу водохранилища была замечена лодка, оснащенная мотором, а неподалеку от нее находилось бездыханное тело мужчины. Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники службы спасения для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий.

В ведомстве напомнили, что употребление спиртных напитков во время рыбалки может привести к трагическим последствиям и гибели людей. Кроме того, спасательные службы обратили внимание на высокие риски рыбной ловли с использованием резиновых во время образования на реках льда.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нуримановский район происшествия
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