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В Башкирии полицейский погиб, протаранив на Nissan остановку

В Башкирии полицейский погиб, протаранив на Nissan остановку

18:37, 05 ноя 2023

В прошедший четверг, 2 ноября, в Башкирии произошла трагедия – в городе Сибае погиб полицейский.

В МВД по РБ сообщили, что мужчина в возрасте 40 лет примерно в 14 часов дня врезался на автомобиле Ниссан X-Trail в остановочный павильон на ул. Загородной.

Судя по фотографиям очевидцев в социальных сетях, препятствием для автомобиля стала автобусная остановка. В комментариях горожане утверждали, что погибший являлся сотрудником полиции, звали его Максим Сергеевич. Телеграм-канала Мэш Батащ, назвал фамилию погибшего – Мельников. Издание пишет, что попавший в ДТП служил оперуполномоченным в должности капитана.

По данным ГИБДД республики, мужчина был госпитализирован после аварии, однако позже скончался от полученных травм. В момент трагедии он находился на больничном.

В МВД по Башкортостану заявили, что проводится проверка и устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.

Это не первый трагический случай с полицейскими в Башкирии в последнее время. В сентябре в Караидельском районе республики правоохранителя нашли мертвым в собственном кабинете. По данному факту в МВД была организована служебная проверка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Черный список Сибай» / Vk.com
Теги: Сибай происшествия ДТП аварии
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