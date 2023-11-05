В Башкирии следствие устанавливает обстоятельства смерти двух человек в бане

18:46, 05 ноя 2023

Вечером в пятницу, 3 ноября, в Башкирии в бане частного дома на улице Фронтовых подруг в городе Дюртюли были обнаружены тела мужчины и женщины.

Как сообщили в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, прибывшие по вызову медики скорой помощи зафиксировали смерть 70-летнего мужчины и женщины 1951 года рождения.

Следователи предполагают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом во время пребывания погибших в бане.

В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливает оперативно-следственная группа.

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Автор: Семен Подгорный