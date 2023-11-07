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В Башкирии разборки в баре переросли в массовую драку на улице

В Башкирии разборки в баре переросли в массовую драку на улице

09:26, 07 ноя 2023

Накануне в городе Туймазы Республики Башкортостан произошел неприятный инцидент. Как сообщают местные СМИ, в одном из ночных заведений возник конфликт между посетителями - жителями Туймазинского района.

По предварительным данным, причиной стычки стало случайно пролитое кем-то из гостей бара пиво. Возмущенные такой неосторожностью мужчины вынесли разборки за пределы помещения и устроили на улице массовую драку. Пытавшихся их разнять очевидцев инцидента это не остановило.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые доставили участников конфликта и свидетелей в отделение для дачи объяснений. Как выяснилось в ходе опросов, никто из задержанных не пострадал серьезно и не нуждался в медицинской помощи. Кроме того, стороны конфликта не имели друг к другу претензий.

Тем не менее, в социальных сетях распространилась информация, что в драке участвовали приезжие из Азербайджана, которые якобы напали на местных жителей. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве.

Расследование инцидента взято на контроль руководством Следственного комитета Российской Федерации. Председатель СКР поручил региональному подразделению разобраться в обстоятельствах произошедшего и представить подробный доклад.

За хулиганство законодательством РФ предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Кроме того, виновные могут быть оштрафованы на сумму от 300 000 до 500 000 рублей или лишены зарплаты на период от двух до трех лет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы происшествия драка
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