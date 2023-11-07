Опасный преступник сбежал из колонии в Башкирии

17:45, 07 ноя 2023

В Башкортостане из исправительного учреждения сбежал заключенный. Им оказался 52-летний уроженец г. Салават Сергей Каргин, ранее осужденный за угрозу убийством и разбой. Об этом во вторник, 7 ноября, подтвердили в информационной службе региональной УФСИН.

Совершивший побег Каргин отбывал наказание в ФКУ ЛИУ No19, где незадолго до инцидента случилась драка между сотрудниками охраны и заключенными. Видео драки впоследствии было размещено в социальных сетях.

Согласно данным ориентировки на Каргина, опубликованной в пабликах Ишимбая и Салавата, три года назад мужчина был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но в конце июля текущего года ему заменили тюремное заключение на 3 года и 4 дня принудительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в пользу государства. Срок наказания Каргина должен был истечь в середине августа 2026 года.

В ориентировке сказано, что 7 ноября примерно в половине восьмого утра осужденный самовольно покинул территорию ФКУ ЛИУ No19 УФСИН России по Башкортостану.

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Автор: Семен Подгорный