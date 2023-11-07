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На трассе Р-240 в Башкирии произошло серьезное ДТП: пострадали 6 человек

На трассе Р-240 в Башкирии произошло серьезное ДТП: пострадали 6 человек

18:25, 07 ноя 2023

Во вторник, 7 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие на одной из главных автомагистралей Республики Башкортостан - федеральной трассе Р-240 в Мелеузовском районе. Как стало известно из официального заявления пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, примерно в полдень по местному времени на указанном участке дороги столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля марок Шкода и Киа.

В результате инцидента, согласно поступившей информации, пострадали 6 человек. В настоящее время все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, на место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС для оказания помощи и расследования обстоятельств случившегося.

Отмечается, что движение транспорта в месте аварии не было перекрыто, заторов и проблем не возникло. В то же время, причины и подробности данного ДТП еще предстоит установить в ходе следствия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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