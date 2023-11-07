В Башкирии спустя 5 месяцев поисков был найден мертвым Тимур Сулейманов
20:59, 07 ноя 2023
В Республике Башкортостан поисковики свернули операцию по поиску пропавшего без вести семнадцатилетнего Тимура Сулейманова. Как стало известно от членов «БашРегионСпаса», подросток был найден мёртвым.
Молодой человек исчез в конце мая текущего года. Перед отъездом из Белокатайского района юноша сообщил своей бабушке, что поехал сдавать экзамены. Однако парень так и не вернулся домой.
В итоге мать подростка обратилась с заявлением о его пропаже в правоохранительные органы. Выяснилось, что юноша и вовсе не явился на экзамен. 5 июня в Следкоме республики было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения. Следствие предположило, что за этим может стоять преступление - убийство.
Прошлый месяц ознаменовался трагедией для семьи Тимура - его бабушка не вынесла переживаний и скоропостижно скончалась.
И вот сегодня, 7 ноября, добровольцы, несколько месяцев разыскивавшие пропавшего подростка, сообщили печальную новость - Тимур Сулейманов найден мёртвым. Каким образом погиб молодой человек, пока не разглашается. Члены поискового отряда выразили соболезнования родным и близким юноши.
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