Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии спустя 5 месяцев поисков был найден мертвым Тимур Сулейманов

В Башкирии спустя 5 месяцев поисков был найден мертвым Тимур Сулейманов

20:59, 07 ноя 2023

В Республике Башкортостан поисковики свернули операцию по поиску пропавшего без вести семнадцатилетнего Тимура Сулейманова. Как стало известно от членов «БашРегионСпаса», подросток был найден мёртвым.

Молодой человек исчез в конце мая текущего года. Перед отъездом из Белокатайского района юноша сообщил своей бабушке, что поехал сдавать экзамены. Однако парень так и не вернулся домой.

В итоге мать подростка обратилась с заявлением о его пропаже в правоохранительные органы. Выяснилось, что юноша и вовсе не явился на экзамен. 5 июня в Следкоме республики было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения. Следствие предположило, что за этим может стоять преступление - убийство.

Прошлый месяц ознаменовался трагедией для семьи Тимура - его бабушка не вынесла переживаний и скоропостижно скончалась.

И вот сегодня, 7 ноября, добровольцы, несколько месяцев разыскивавшие пропавшего подростка, сообщили печальную новость - Тимур Сулейманов найден мёртвым. Каким образом погиб молодой человек, пока не разглашается. Члены поискового отряда выразили соболезнования родным и близким юноши.

В Башкирии пропала 13-летняя Елена Панина из Нефтекамска

Читайте также:

В Башкирии пропала 13-летняя Елена Панина из Нефтекамска
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok