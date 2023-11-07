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Ограбил магазин, напал на мать: история беглеца сбежавшего из исправительного центра в Башкирии

Ограбил магазин, напал на мать: история беглеца сбежавшего из исправительного центра в Башкирии

23:16, 07 ноя 2023

52-летний уроженец города Салавата Сергей Каргин имеет богатую криминальную историю, изучив которую можно понять, что он давно встал на путь преступлений. Самовольно покинув 7 ноября 2023 года исправительный центр в Ишимбае, мужчина в очередной раз нарушил закон.

Анализируя открытые судебные документы, выяснилось, что в 2011 году Каргин был осужден за грабеж, кражу и разбой на 4 года и 10 месяцев лишения свободы. Отсидев положенный срок, он вышел на свободу в 2015 году, но уже в октябре того же года снова предстал перед судом - на этот раз за очередной грабеж. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Каргин выхватил мобильный телефон Samsung Galaxy GT-S 7262 стоимостью 4280 рублей у незнакомой женщины. Жертва потребовала вернуть гаджет, но мужчина скрылся с места преступления. На суде Каргин чистосердечно признал вину, извинился перед потерпевшей и сослался на плохое здоровье. Суд, приняв это во внимание, приговорил его к 1,5 годам колонии строгого режима.

Освободившись в 2017 году, Каргин вскоре снова оказался на скамье подсудимых - на этот раз за незаконное проникновение в чужое жилище. Ему дали 5 месяцев исправительных работ. А осенью того же года последовал новый приговор - за кражу ценных вещей на сумму почти 50 тысяч рублей у пьяного человека. На этот раз суд определил Каргину 2 года колонии строгого режима.

Выйдя на свободу в 2019 году, мужчина в 2020 году вновь предстал перед судом - его обвинили в угрозе убийством матери и разбойном нападении с ножом на магазин "Волна", откуда он похитил около 3 тысяч рублей. За эти преступления Каргин получил 6,5 лет колонии строгого режима.

В июле 2023 года ему заменили оставшийся срок на принудительные работы сроком на 3 года и 4 дня. Каргин отбывал наказание в исправительном центре в Ишимбае, откуда и сбежал 7 ноября. По данным ФСИН, он был задержан в тот же день.

Таким образом, анализируя многочисленные судебные дела Сергея Каргина, можно сделать вывод, что это злостный рецидивист, который после каждого освобождения вновь совершал преступления. Его побег из исправительного центра - очередное подтверждение приверженности криминальному образу жизни.

Опасный преступник сбежал из колонии в Башкирии

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Опасный преступник сбежал из колонии в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Аварии г. Ишимбай» / Vk.com, 02.fsin.gov.ru
Теги: происшествия побег из тюрьмы
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