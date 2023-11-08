Власти Башкирии объявили охоту на браконьеров, убивших лосей

09:35, 08 ноя 2023

В последнее время в Башкирии участились случаи браконьерской охоты на лосей. Очередной такой инцидент произошел на этой неделе в Бураевском районе республики.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Башкирии, 6 ноября от местного жителя поступило сообщение о том, что неподалеку от населенного пункта Новошиликово им были обнаружены разделанные туши двух лосей.

Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место происшествия. При осмотре были действительно найдены останки двух животных предположительно 2-3 лет от роду. Также на месте преступления обнаружили фрагмент пули, из которой, вероятно, были застрелены животные.

Замминистра природопользования и экологии Башкирии К. Биргулиев прокомментировал инцидент и отметил, что незаконной охотой браконьеры причинили особо крупный ущерб охотничьим ресурсам региона в размере 480 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов республики проводятся необходимые следственные мероприятия и ведутся активные поиски злоумышленников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минэкологии РБ