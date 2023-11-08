В Башкирии невнимательность рабочего на производстве привела к несчастному случаю

10:10, 08 ноя 2023

В среду, 4 ноября 2023 года, в городе Ишимбае Республики Башкортостан произошел несчастный случай на производстве, в результате которого 42-летний рабочий получил серьезную травму конечности.

Согласно информации, предоставленной региональной Государственной инспекцией по труду, пострадавший был аппаратчиком приготовления компаундов на одном из местных предприятий. Во время выполнения работ по чистке смесителя он не отключил напряжение на пульте управления оборудованием. Из-за этой ошибки мешалка смесителя неожиданно начала вращаться. Лопасти мешалки захватили руку рабочего и оторвали ему кисть правой руки.

В результате полученной травмы мужчина был доставлен в ишимбайскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы уточняют все обстоятельства и подробности этого несчастного случая.

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Автор: Семен Подгорный